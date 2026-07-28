Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Kupferdiebstahl

In der Nacht zu Montag, 27. Juli 2026, zwischen 17.00 Uhr und 08:30 Uhr, montierten unbekannte Täter Abdeckplatten aus Kupfer von einer Grundstücksmauer eines Bekleidungsgeschäftes in der Josefstraße. Insgesamt wurden 8 Platten von je 3m Länge entwendet, daher dürften die Täter ein größeres Fahrzeug zur Tatausführung entwendet haben. Der Sachschaden, der durch den Diebstahl entstanden ist, wird auf rund 330 Euro beziffert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Lohne entgegen.

Bakum- Diebstahl eines Metallpollers

Bereits am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026, 21.00 Uhr, bis Montag, 27. Juli 2026, 07.00 Uhr, entwendete unbekannte Täter einen Metallpoller, der auf dem Parkplatz eines Discounters an der Sütholter Straße aufgestellt war. Dieser diente zum Schutz der dort aufgestellten Straßenlaternen und wurde aus dem Boden gerissen und entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

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