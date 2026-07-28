POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta- Erneuter Automatenaufbruch am Bahnhof Am Sonntag, 26. Juli, 23:24 Uhr, wurden Zeugen auf einen beschädigten Snackautomaten aufmerksam, der auf dem Gelände des Bahnhofes in Vechta, Neuer Markt, aufgestellt ist. Unbekannte Täter hatten diesen vermutlich kurze Zeit vorher aufgehebelt. Ob etwas aus dem Automaten entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden, der Automat wurde jedoch ...

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