Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW
In der Zeit von Donnerstag, 09. Juli 2026, 16:15 Uhr, bis Freitag, 10. Juli 2026, 06:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines ordnungsgemäß abgestellten PKW in Cloppenburg in der Freesienstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.
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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Walbröhl, PHK'in, DSL'in PI CLP/VEC
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
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