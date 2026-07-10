Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt mit anschließender Verwertungstat

Erneut schlugen Taschendiebe in einem Verbrauchermarkt zu. Am Donnerstag, den 09.07.2026, wurde die Geldbörse eines 83-jährigen Mannes aus Damme gegen 09:00 Uhr während eines Einkaufs in einem Verbrauchermarkt an der Mühlenstraße entwendet. Die unbekannten Täter suchten direkt im Anschluss einen Bankautomaten der Hausbank auf und hoben einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag vom Konto des Geschädigten ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 09.07.2026, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Mercedes CLA auf einem Parkplatz an der Lindenstraße in Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/99360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Gabelstapler gerät in Scheune in Brand

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag, den 09.07.2026, ein Gabelstapler gegen 15:30 Uhr in einer Scheune auf einem Hof an der Straße Nierberg in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf einen weiteren Gabelstapler und Teile der Scheune über. Hilfsbereite Nachbarn zogen die betroffenen Fahrzeuge mit weiteren Fahrzeugen aus der Halle und verhinderten so eine Ausweitung des Brandes. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren ca. 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neuenkirchen, Vörden, Damme und Fladderlohausen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Bakum - Etliche Verstöße im Bereich einer Baustelle geahndet

Am Donnerstag, den 09.07.2026, wurde im Bereich der Darener Straße - Höhe Bushaltestelle Elmelager Straße - eine Bedarfsbaustelle mit einseitiger Verkehrsführung eingerichtet. Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 11:00 Uhr auf den Umstand aufmerksam, dass trotz deutlich sichtbarer Beschilderungen Fahrzeuge verbotswidrig in den Bereich der Baustelle einfuhren. Die Beamten beobachteten fortan die Situation. Im Ergebnis mussten bis 12:30 Uhr insgesamt 51 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Fahrzeugführer auf das richtige Verhalten im Bereich der Baustelle hingewiesen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell