Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Kupferdiebstahl

Im Zeitraum von Dienstag, den 07.07.2026 (16:00 Uhr) bis Mittwoch, den 08.07.2026 (07:00 Uhr), betraten unbekannte Täter ein leerstehendes Gebäude an der Böener Straße und entwendeten diverse Kupferrohre. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Glastür mit Gullideckel eingeworfen

Unbekannte Täter zerstörten am Donnerstag, den 09.07.2026, in der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 03:40 Uhr, die Glastür eines Imbisses an der Langenstraße mit einem Gullideckel. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Bargeld aus den Räumlichkeiten entwendet. Gemäß ersten Zeugenhinweisen könnten zwei bis drei Personen für die Tat verantwortlich sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Essen (Oldb) - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 09.07.2026, befuhr eine 25-jährige PKW-Führerin aus Essen (Oldb) gegen 16:25 Uhr die Lüscher Straße in Fahrtrichtung Lüsche. An der Einmündung zur Straße Kaiserhof beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dies übersah eine nachfolgende 38-jährige PKW-Führerin aus Vechta (mit drei Kindern) und fuhr auf das Fahrzeug der Essenerin auf. Der PKW der 25-Jährigen wurde von der Fahrbahn geschoben und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen und einer Laterne. Die Essenerin wurde leicht verletzt.

Emstek - Sattelzugmaschine aufgrund erheblicher Verstöße aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstag, den 09.07.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:30 Uhr einen 22-jährigen Fahrer eines sogenannten Lang-LKW aus den Niederladen im Bereich der Bundesstraße 72 in Emstek. Zuvor war der LKW aufgrund einer überhöhten Geschwindigkeit ins Visier der Beamten geraten. Im Rahmen der Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers konnte eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 25 km/h ermittelt werden. Weit gravierender fielen erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten ins Auge, die mit einer hohen Geldstrafe im mittleren vierstelligen Bereich geahndet werden. Zudem wurde im Bereich der Frontscheibe des Fahrzeuges eine Rissbildung festgestellt, die einen erheblichen Mangel darstellt und umgehend behoben werden musste. Die Weiterfahrt zu einer Werkstatt wurde nach dem Umladen des LKWs gestattet. Diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 08.07.2026, kam es im Bereich der Hauptstraße in Garrel - Höhe Seniorenheim - zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte gegen 13:00 Uhr einen auf dem Seitenstreifen geparkten PKW Mercedes A-Klasse und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/9394221 entgegen.

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