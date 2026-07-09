Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta +++

Weyhe / Wildeshausen / Syke - Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetruges / Wohnungsdurchsuchungen im Kontext "Falscher Bankmitarbeiter"

Seit Ende April 2026 führt das 3. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück - Zentralstelle zur Bekämpfung besonderer Betrugsarten - ein Verfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges gegen insgesamt vier beschuldigte Personen im Alter von 34 bis 49 Jahren aus Weyhe und Wildeshausen.

Am 30.04.2026 erhielt ein 77-jähriger Mann aus Vechta einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter seiner Hausbank. Dieser teilte ihm mit, dass es zu unrechtmäßigen Abbuchungen von seinem Bankkonto gekommen sei. Im Anschluss sollte der Vechtaer gemeinsam mit dem Anrufer die Überweisungen prüfen und rückgängig machen.

Im Ergebnis wurden Gelder vom Konto des Geschädigten auf weitere Konten überwiesen. Die beschuldigten Personen nahmen in der Folge Barauszahlungen von den entsprechenden Konten vor.

In ähnlicher Weise wurde Ende April eine 77-jährige Frau aus Vechta Opfer der Betrüger. Auch sie wurde durch einen vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert und durch geschickte Gesprächsführung dazu gebracht, die Daten ihres Online-Bankings preiszugeben. Es folgten unberechtigte Abbuchungen vom Konto der Geschädigten.

Insgesamt musste ein finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich verzeichnet werden.

Insofern wurden in den frühen Morgenstunden des Dienstages, den 07.07.2026, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück und Beschluss des Amtsgerichtes Osnabrück insgesamt fünf Wohn- und Geschäftshäuser in Weyhe, Wildeshausen und Syke nach Beweismitteln durchsucht.

Bei den Durchsuchungen konnten diverse Smartphones und Geschäftsunterlagen als Beweismittel sichergestellt werden. Im Rahmen der Auswertung dauern die Ermittlungen weiter an.

An den Durchsuchungsmaßnahmen waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, der Polizeiinspektion Diepholz und des Polizeikommissariats Wildeshausen beteiligt.

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