Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Kellerabteile - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (07.02.2026), 13 Uhr, und Sonntag (8.02.2026), 9:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Kastanienstraße (nahe Hochfeldstraße) ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Haben Sie etwas beobachtet oder können Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

- Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein. - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei. - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf. - Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen unbeweglichen Gegenstand an. - Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen nicht gesehen werden kann. - Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum. - Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell