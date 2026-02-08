PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

Ludwigshafen - Süd (ots)

Am 07.02.2026, gegen 21:40 Uhr, wurde durch die Polizei der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Grund der Kontrolle war das am E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen, welches noch aus dem Jahr 2021 stammte. Der Fahrer konnte keinen Nachweis über eine aktuelle Versicherung vorlegen. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Für die Nutzung von E-Scootern im öffentlichen Straßenverkehr ist ein gültiger Versicherungsschutz erforderlich. Dieser muss jährlich erneuert werden und ist an dem farbigen Versicherungskennzeichen sichtbar, das jedes Jahr eine andere Farbe trägt. Die Versicherungskennzeichen für das Verkehrsjahr 2026 sind schwarz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

