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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg - Nachtragsmeldung Schwerer Verkehrsunfall in Essen/Oldb.

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntag um 11:15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen verunfallten PKW auf einem Feld neben der Bundesstraße 68 im Bereich Essen kurz vor der Abfahrt der Nordwest-Tangente. Durch die Leitstelle wurden die Feuerwehr Essen, der Rettungsdienst und die Polizei verständigt. Vor Ort konnte eine im PKW eingeklemmte weibliche Person festgestellt werden. Nachdem die Feuerwehr die Frau mittels schweren Gerätes aus dem PKW befreit hatte, wurde diese durch den Rettungsdienst versorgt und schwerverletzt dem Krankenhaus in Quakenbrück zugeführt. Anhand der Spurenlage wird nach bisherigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass eine 21-jährige Dinklagerin als Fahrerin des Skoda Fabia aus Cloppenburg kommend in Richtung Essen fuhr und ausgangs einer Rechtskurve auf den Grünstreifen geriet. Dabei stellte sich das Fahrzeug quer, überschlug sich mehrfach und kam ca. 40m von der Straße entfernt rechtsseitig in einem Maisfeld auf der Seite liegend zum Stillstand. Wann genau sich der Unfall ereignet hat, ist bislang nicht bekannt und aktuell noch Bestandteil der Ermittlungen. Vor Ort war zudem die Drohnenstaffel der Kreisfeuerwehr im Einsatz, um nach möglichen weiteren Unfallopern zu suchen. Diese Suche verlief negativ. Der Schaden an dem PKW wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für ca. 1 ½ Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Bahnhofstraße 62
49661 Cloppenburg
04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Wilke, PHK - Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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