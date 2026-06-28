POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Körperverletzung Am Samstag gegen 23:00 Uhr kam es auf einer Firmenfeier im Zelt auf dem Schützenplatz an der Hamstruper Straße in Löningen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen insgesamt fünf Personen. Als ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes schlichten wollte, wurde auch dieser angegriffen. Zwei ...

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