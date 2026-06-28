Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 27.-.28.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Körperverletzung

Am Samstag gegen 23:00 Uhr kam es auf einer Firmenfeier im Zelt auf dem Schützenplatz an der Hamstruper Straße in Löningen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen insgesamt fünf Personen. Als ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes schlichten wollte, wurde auch dieser angegriffen. Zwei Beteiligte wurden mittels RTW in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen.

Löningen -Körperverletzung

Am Samstag gegen 21:05 Uhr wurde ein 16-Jähriger Linderner auf dem Fußweg am Hasedeich durch drei bislang unbekannte Personen geschlagen. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei Löningen bittet Zeugen, sich unter Telefon 05432/803840 zu melden.

Garrel - Schwerer Diebstahl

In der Zeit von Freitag 19:30 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem mittels Zaunes gesicherten Außenlager eines Sonderpreis Baumarktes in der Gutenbergstraße in Garrel insgesamt 28 Säcke mit Grillkohle im Wert von ca. 140 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Täter bei der Tatausführung beobachtet oder verdächtige Personen wahrgenommen haben und bittet diese, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn einen BMW mit Bremer Kennzeichen im Bereich Emstek auf der A29. Es stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der 28-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und für den PKW kein Versicherungsschutz vorhanden ist. Da der nunmehr Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und keine Sicherheitsleistung hinterlegen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Zusätzlich wurde auch gegen die Halterin der PKW ein Strafverfahren eingeleitet, da sie die Fahrt des Beschuldigten zugelassen hatte.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Mit 2,76 Promille war am Sonntag gegen 00:30 Uhr ein 27-Jähriger aus Löningen mit einem VW Polo unterwegs, als er durch eine Streife der Polizei Löningen kontrolliert wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen, die Fahrerlaubnis sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag gegen 01:16 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg einen Opel Astra auf dem Industriezubringer in Cloppenburg. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-Jährige aus Cloppenburg mit 1,39 Promille unterwegs war, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Zuvor hatte es einen Fahrerwechsel, welcher durch einen Zeugen beobachtet worden war, gegeben. Folglich wurde auch die 23-jährige Beifahrerin überprüft. Auch sie hatte Alkohol getrunken und erreichte einen Wert von 1,73 Promille. Auch hier folgte eine Strafanzeige, die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Da die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von 10:10 Uhr bis 12:00 Uhr am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen an der Cloppenburger Straße Höhe Hausnummer 3 geparkten Audi A4 vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Audi wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer Am Samstag gegen 14:45 Uhr beabsichtigter ein 29-jähriger Molberger mit seinem Ford Fiesta von der Cloppenburger Straße in Molbergen in Richtung Ortskern fahrend, nach links in die Straße Alter Schützenplatz abzubiegen und übersah dabei einen 63-jährigen Norweger, der ihm mit seinem BMW Krad entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Krad-Fahrer verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

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