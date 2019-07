Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall (ERGÄNZUNG)

Am 24. Juli 2019 befand sich eine 18-jährige Visbekerin gegen 18.00 Uhr mit ihrem Audi A 1 an der Einmündung Füchteler Straße/Bremer Tor. Die Fahrzeugfront ragte hierbei bereits in die kreuzende Fahrbahn. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 46-jährigen Goldenstedters, der aus Richtung Große Straße kommend in die Einmündung fuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht werden, sucht die Polizei unbeteiligte Zeugen, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

