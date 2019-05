Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Am 21. Mai 2019 versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 22.50 Uhr in den noch nicht fertiggestellten Verkaufsraum einer Tankstelle einzubrechen. Der Unbekannte ließ jedoch von der weiteren Tatbegehung ab, als der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma erschien. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 21. Mai 2019 touchierte der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw mit Anhänger gegen 14.25 Uhr auf der Lange Straße die vordere linke Seite eines Mercedes. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 21. Mai 2019 befuhr ein 22-jähriger Saterländer gegen 17.04 Uhr mit seinem Peugeot die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe. Ein 61-jähriger Emsteker beabsichtige zeitgleich mit seinem Mercedes von der Bundesstraße 72 auf die Friesoyther Straße in Richtung Cloppenburg abzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Peugeot überschlug. Der Saterländer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 21. Mai 2019 befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem Sattelzug die Herzlaker Straße in Richtung Löningen. In Höhe einer Gaststätte kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte auf einer Länge von etwa zehn Metern die Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

