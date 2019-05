Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Schuppen einer Moschee in Brand geraten; mutmaßlich technischer Defekt (NACHTRAGSMELDUNG)

Wie bereits berichtet, ging am Sonntag, 19. Mai 2019, gegen 04.00 Uhr bei der Polizei die Meldung ein, dass es bei einer Moschee am Mühlenkamp brennen soll. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Schuppen der Moschee aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Ein unabhängiger Brandursachverständiger war am heutigen Tag (21. Mai 2019) an der Brandörtlichkeit. Dieser stellte gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta fest, dass der Brand mutmaßlich durch einen technischen Defekt in der vorhandenen Elektrik entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell