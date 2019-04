Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek/Halen - Motorrad aus Schuppen entwendet

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag, 12. April 2019, in einen Schuppen an der Lärchenstraße ein und entwendeten ein Motorrad (Yamaha). Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Löningen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 12. April 2019 kam es gegen 05.55 Uhr An der Bundesstraße 213 (B 213) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Lastruper leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger Linderner befuhr zum o. g. Zeitpunkt mit seinem Porsche Cayenne inklusive Anhänger die Auffahrt zur B 213 aus Richtung Linderner Damm kommend und wollte hier nach links in Richtung Haselünne abbiegen. Dabei übersah der Porschefahrer den 30-jährigen Lastruper, der mit seinem VW Golf aus Richtung Cloppenburg kam und nach links in die Abfahrt Linderner Damm abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 30-Jährige leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

