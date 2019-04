Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Tageswohnungseinbruch

Am 11. April 2019 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Petersfelder Straße ein. Vermutlich ließen die Unbekannten von einer weiteren Tatbegehung ab, da sie die Hauseigentümerin im Haus warnahmen. Die Unbekannten verließen das Haus ohne Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474/310) entgegen.

