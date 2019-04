Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Dieseldiebstahl

In der Nacht zu Donnerstag, 11. April 2019, entwendeten unbekannte Täter aus dem Tank eines Radladers etwa 80 Liter Dieselkraftstoff. Außerdem wurde eine Rüttelplatte entwendet. Die Tat ereignete sich im Bereich einer Baustelle an der Krapendorfer Straße (B 213).

Höltinghausen - E-Bike entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, 09. April 2019, in der Zeit von 06.00 Uhr, bis 17.15 Uhr, ein an einer Bushaltestelle, Hauptstraße, abgestelltes E-Bike im Wert von etwa 1600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - E-Bike entwendet

Am 09. April 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein E-Bike, das unter einem Carport an der Emsteker Straße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1550 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Löningen - Gurtkontrollen; einsichtige Verkehrsteilnehmer

Im Rahmen der Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2018 (es wurde bereits am 28. März 2019 berichtet) wurde als eine der Unfallursachen das Thema "Ablenkung" angeführt. In diesem Zusammenhang führte die Polizei am Vormittag des 11. April 2019 im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 19 Fahrzeugführer kontrolliert, die nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Sie müssen nun mit einem Verwarngeld von 30 Euro rechnen. Weitere sechs Fahrzeugführer benutzten während der Fahrt ein Handy/Smartphone. Diese müssen nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt rechnen. Insgesamt waren die Verkehrsteilnehmer nach persönlichen Gesprächen einsichtig und gelobten Besserung. Die Polizei wird auch in Zukunft verstärkt derartige Kontrollen durchführen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht zu Donnerstag, 11. April 2019, beschädigten unbekannte Täter einen Opel Meriva, der an der Tulpenstraße geparkt war, indem sie das Ventil eines Reifens entfernten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 11. April 2019 befuhr ein 72-jähriger Cloppenburger gegen 10.05 Uhr mit seinem BMW die Cappelner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

