Visbek - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstag, 09. April 2019, 18.15 Uhr, bis Mittwoch 10. April 2019, 07.20 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Visbek, Uhlenkamp, einen VW Caddy, indem sie den Lack der Fahrer- und Beifahrerseite zerkratzten. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß vor einem Wohnhaus abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta/Langförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 10. April 2019, 19.24 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Vechta mit einem VW-Polo die Hauptstraße in Langförden, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 29-jähriger unter Drogeneinfluss. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 10. April 2019, 17.00 Uhr, befuhren ein 52-Jähriger aus Wildeshausen und ein 25-Jähriger aus Vechta mit ihren Pkw die Vechtaer Straße (L 881) in Goldenstedt in Fahrtrichtung Vechta. Verkehrsbedingt bremste der 52-Jährige sein Fahrzeug ab. Dies bemerkte der nachfolgende 25-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des 52-Jährigen auf. Durch den Aufprall erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden ist zurzeit noch nicht bekannt.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Mittwoch, 10. April 2019, 16.45 Uhr, beabsichtige eine 68-Jährige aus Twistringen in Vechta, Falkenrotter Straße, trotz Verbot der Einfahrt, vom Parkplatz der Volksbank auf die Falkenrotter Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie eine 18-Jährige aus Vechta, die mit ihrem Fahrrad den Radweg, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Kolpingstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die Radfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Lohne - E-Bike entwendet

Am 09. April 2019 wurde in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.15 Uhr an der Keetstraße vor dem dortigen E-Center ein E-Bike (Victoria) entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

