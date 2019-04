Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für Cloppenburg/ Emstek vom 10.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 10.04.2019, gegen 13:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 72 in Höhe der Ortschaft Emstek zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 43-jähriger Oldenburger befuhr mit einem Oldtimer die Bundesstraße in Richtung Autobahn A1. Beim Durchfahren einer dortigen Brücke fiel ein unbekannter Gegenstand auf die Motorhaube des Oldtimers und verursachte leichten Sachschaden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nach Angaben des 43-jährigen Oldenburgers eine Person auf der Brücke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg (04471-18600) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POK Boss

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell