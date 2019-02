Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Leichtverletzter nach Angriff in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 11.02.2019, griffen zwei bislang unbekannte Männer auf der Beskenstraße zwei 29-jährige Gelsenkirchener an, die zu Fuß auf dem Heimweg waren. Die Unbekannten kamen gegen 23:35 Uhr aus Richtung der Innenstadt. Einer von ihnen schlug einem der 29-Jährigen unvermittelt vor den Kopf, attackierte ihn mit einer Bierflasche und stach schließlich mit einem nicht bekannten Gegenstand auf ihn ein. Sein Komplize sprühte dem Begleiter des Angegriffenen Pfefferspray ins Gesicht, als der seinem Freund helfen wollte. Die beiden Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Einer der 29-Jährigen musste seine Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, den Flüchtigen und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Der Haupttäter war circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 200 cm groß, hatte schwarze, kurze Haare, eine sportliche, trainierte Figur und einen sogenannten Ziegenbart. Er trug einen grünen Mantel mit Kapuze und blaue Jeans. Sein Komplize war 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß, hatte braune, kurze Haare und ebenfalls eine sportliche, trainierte Figur. Er trug ein Basecap mit dem Logo der Firma "Nike" und eine Bomberjacke der Marke "Alpha Industries". Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 7518 (KK15) oder - 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell