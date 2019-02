Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Lkw verliert Betriebsöl - mehrstündige Sperrung an Kreuzung

Gelsenkirchen (ots)

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Mittwoch, 13.02.2019, im Stadtteil Heßler an der Kreuzung Grothusstraße Ecke Grimmstraße bzw. Uferstraße gekommen. Gegen 8.15 Uhr hatte dort ein Lkw in Fahrtrichtung Süden große Mengen Betriebsöl verloren. Der 54-jährige Fahrer aus Dinslaken bemerkte dies und stoppte sein Fahrzeug hinter der Kreuzung am rechten Fahrbahnrand. Die Polizei sperrte während der Reinigungsarbeiten zunächst eine Fahrspur der Grothusstraße in Richtung Gelsenkirchen-Süd sowie auf der Uferstraße eine der beiden Abbiegespuren zur Grothusstraße. Die Feuerwehr und Straßen NRW entfernten das Öl und säuberten die Straße. Der Lkw war nach einer Reparatur wieder fahrbereit.

