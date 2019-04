Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Pkw zerkratzt

In der Nacht zu Donnerstag, 11. April 2019, zerkratzten unbekannte Täter einen VW Golf über die gesamte Länge der rechten Pkw-Seite. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 11. April 2019 befuhr ein 70-jähriger Vechtaer gegen 09.35 Uhr mit seinem Land Rover die Jagdhornstraße in Richtung Botenkamp. An der Einmündung übersah der 70-Jährige eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, die vom Botenkamp nach links in die Jagdhornstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

