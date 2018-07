Bocholt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf dem Mühlenweg ereignete. Ein 25-jähriger Kleintransporterfahrer aus Bocholt hatte den Mühlenweg in Richtung Dingdener Straße befahren und wollte einen 26-jährigen Motorrollerfahrer aus Bocholt überholen, obwohl sich an der Stelle eine durchgehenden Mittellinie (Fahrstreifenbegrenzung) befindet. Als er sich in Höhe des Motorrollers befand, wollte der 26-Jährige nach links in die Rheinstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß und Sturz des Motorrollerfahrers, der dabei leicht verletzt wurde.

Die beiden Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben darüber, ob der Motorrollerfahrer seine Abbiegeabsicht rechtzeitig angekündigt hat. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

