POL-BOR: Velen - Betrunken mit Pedelec gestürzt

Velen (ots) - Mit etwa 1,6 Promille Alkohol im Körper verlor am späten Mittwochabend, gegen 23.45 Uhr, eine 38-jährige Frau aus Velen die Kontrolle über ihr Pedelec. An der Harkingsbrügge in Velen-Ramsdorf in Höhe des K+K Marktes stürzte sie und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde. Durch einen Arzt wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Wegen der Trunkenheitsfahrt erwartet die 38-Jährige nun ein Strafverfahren.

Auch für Fahrradfahrer gilt eine gesetzliche Promillegrenze. Eine absolute Fahruntüchtigkeit ist bei einem Wert von 1,6 Promille gegeben. Die relative Fahruntüchtigkeit beginnt jedoch bereits bei 0,3 Promille, wenn alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hinzukommen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Ihr Fahrrad oder das Pedelec noch sicher führen können, lassen Sie es besser abgeschlossen stehen.

