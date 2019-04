Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressmeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch

Am Donnerstag, 11. April 2019, 22.25 Uhr, warfen unbekannte Täter in Vechta, Zitadelle, ein Fenster des dortigen Jugendhaues mittels eines Fahrrades ein. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Bakum - Brand

Am Donnerstag, 11. April 2019, 14.25 Uhr, geriet in Bakum, Vestruper Dorfstraße, ein Grashaufen auf einer Fläche von 5 Quadratmetern in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Weiterer Schaden entstand nicht.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 11. April 2019, 15.27 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger aus Visbek mit seinem Pkw Skoda die Dorfstraße in Visbek/Rechterfeld, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Anschließend erfolgte die Entnahme eine Blutprobe, sowie die Beschlagnahme des Führerscheines. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 11. April 2019, 14.35 Uhr, befuhr eine 30-Jährige aus Vechta mit ihrem Citroen Saxo die Klemensstraße in Vechta, obwohl sie unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 11. April 2019, 09.20 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Traktorfahrer mit rotem Anbaugerät (Grubber) die Telbraker Straße in Vechta in Richtung Vechtaer Straße. In Höhe der Einmündung Telbraker Straße/Langer Damm bog er mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Langer Damm in Fahrtrichtung Arkeburg ab. Hierbei stieß das Anbaugerät gegen die hintere Stoßstange des Anhängers des Sattelzuges eines 64-Jährigen aus Hauenstein (Rheinland-Pfalz), der verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug an der Telbraker Straße in Richtung Oythe hielt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzten, Tel.: 04441/943-0

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Donnerstag, 11. April 2019, 14.00 Uhr, stieg eine 25-Jährige aus Großenkneten in Vechta, Am Wiehbusch, in einen Pkw Peugeot Boxer und beabsichtige rückwärts von einem Betriebshof zu fahren. Hierbei erfasste sie einen 65-Jährigen aus Vechta. Durch den Zusammenstoß stürzte der 65-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht am Knie.

Lohne - Versuchter Handtaschendiebstahl

Am 10. April 2019 versuchte eine bislang unbekannte weibliche Person gegen 10.20 Uhr an der Brägeler Straße/Ecke Bergweg die Umhängetasche einer 13-jährigen Lohnerin zu entwenden. Es blieb bei einem Versuch. Das Mädchen gab ihre Handtasche nicht heraus. Die Täterin soll 150 bis 155 cm groß sein und eine dickliche Figur haben. Sie soll türkisch und englisch gesprochen haben. Außerdem war sie mit einem langen schwarzen Gewand und einem bordeauxroten Kopftuch bekleide. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 11. April 2019 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Keetstraße einen dort geparkten VW Passat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

