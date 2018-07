POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Presse gemäß Verteiler Friesoythe, 07.07.2018

Friesoythe - Diebstahl eines Quads Von Donnerstagnacht bis Freitagmittag entwendeten unbekannte Täter in Friesoythe ein auf einem Hinterhof der Barßeler Straße abgestelltes, nicht zugelassenes blaues Quad. Täterhinweise nimmt die Polizei Friesoythe ( Tel.: 04491-93160 ) entgegen.

Barßel - Einbruch Zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Lange Straße in Barßel kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld.

Saterland - Heckenbrand Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Heckenbrand im Bereich der Molkereistraße in Ramsloh. Ca. 8 Meter einer Naturhecke gerieten in Brand. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Bösel - Verkehrsunfall Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Industriestraße in Bösel zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw in einer scharfen Rechtskurve. Ein 52-jähriger Böseler verstieß hierbei gegen das Rechtsfahrgebot und stieß mit einer entgegenkommenden 63-jährigen Friesoytherin zusammen. An beiden Pkw entstand Sachschaden, die Fahrzeugführerin aus Friesoythe wurde leicht verletzt. Der Fahrzeugführer aus Bösel stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten. Aufgrund des eingeleiteten Strafverfahrens muss der Fahrzeugführer aus Bösel mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

