Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr löscht Kleinbrand und brennenden Container

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Herdecke (ots)

Die Feuerwehr war am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch bei zwei Brandeinsätzen in der Goethestraße und in der Straße Egge im Einsatz.

Am Dienstag erfolgte um 15:05 Uhr die Alarmierung zu einem Kleinbrand auf einer Wiese an der Goethestraße. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem Schnellangriff. Ein Löschfahrzeug und der Einsatzführungsdienst waren rund 30 Minuten im Einsatz.

In der Nacht zu Mittwoch meldeten Anrufer um 00:42 Uhr einen brennenden Container in der Straße Egge. Die Feuerwehr setzte ein C-Rohr ein und benetzte den Inhalt des Container mit Löschschaum. Ein Löschfahrzeug war rund 45 Minuten im Einsatz.

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