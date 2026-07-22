PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Herdecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr löscht Kleinbrand und brennenden Container

FW-EN: Feuerwehr löscht Kleinbrand und brennenden Container
  • Bild-Infos
  • Download

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr war am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch bei zwei Brandeinsätzen in der Goethestraße und in der Straße Egge im Einsatz.

Am Dienstag erfolgte um 15:05 Uhr die Alarmierung zu einem Kleinbrand auf einer Wiese an der Goethestraße. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem Schnellangriff. Ein Löschfahrzeug und der Einsatzführungsdienst waren rund 30 Minuten im Einsatz.

In der Nacht zu Mittwoch meldeten Anrufer um 00:42 Uhr einen brennenden Container in der Straße Egge. Die Feuerwehr setzte ein C-Rohr ein und benetzte den Inhalt des Container mit Löschschaum. Ein Löschfahrzeug war rund 45 Minuten im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke
Pressestelle
Gene-Joy Wagner
Telefon: +49 (0) 175 9263075
E-Mail: gene.wagner@feuerwehr-herdecke.de
www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Herdecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Herdecke
Weitere Meldungen: Feuerwehr Herdecke
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren