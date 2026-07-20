Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Gefahrenäste mit Drehleiter an der Walter-Freitag-Straße beseitigt - Blinder Alarm im Krankenhaus

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Herdecke (ots)

Am Samstag wurde die Freiw. Feuerwehr Herdecke um 16:09 Uhr zur Kreuzung Walter-Freitag-Straße / Bruchstraße alarmiert. Gemeldet war ein Hindernis auf der Fahrbahn.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte mehrere Gefahrenäste in einer Buche in rund 10 Metern Höhe fest. Um eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer auszuschließen, wurden die Äste mithilfe der Drehleiter und einer Säbelsäge fachgerecht entfernt. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) sowie die Drehleiter (DLK).

Zwei Einsätze am Sonntag - Wasserkocher löst Alarm aus.

Am frühen Sonntag um 6:25 Uhr wurde die Freiw. Feuerwehr Herdecke zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Gemeinschaftskrankenhaus alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass ein Wasserkocher den Alarm versehentlich ausgelöst hatte. Nach der Kontrolle der betroffenen Bereiche konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt werden.

Um 9:41 Uhr folgte die Alarmierung zu einem First-Responder-Einsatz im Ortsteil Ahlenberg. Noch während des Ausrückens erhielten die Einsatzkräfte die Rückmeldung, dass ihre Unterstützung nicht mehr erforderlich war. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

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