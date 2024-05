Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: 2 Einsätze beschäftigen die Feuerwehr Sprockhövel

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 22.19 Uhr auf die BAB 43 gerufen. In Fahrtrichtung Münster war ein Kleinwagen in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte fanden diese den Wagen auf dem Seitenstreifen vor. Die Insassen des Fahrzeuges hatten sich bereits hinter die Schutzplanken begeben. Der Frontbereich sowie der Unterboden hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr ab. Zwei Trupps unter Atemschutz löschten den Brand. Nach Überprüfung des Fahrzeuges mit einer Wärmebildkamera und Abklemmen der Fahrzeugbatterie konnte der Einsatz von der Feuerwehr um 23.15 Uhr beendet werden. Mittwoch wurde die Feuerwehr dann gegen 6.55 Uhr alarmiert. Auf der Bochumer Straße Kreuzung Bergstraße waren zwei PKW verunfallt. Zwei Insassen wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. Einsatzende für die Feuerwehr war 7.30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell