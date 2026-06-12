Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze zu Beginn des Wochenendes

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Alt-Wetter wurden am Freitag um 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße alarmiert. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Die Fahrzeuge streiften sich so, dass die Außenhaut der Fahrertür eines Fahrzeugs in der vorderen Karosserie des anderen Fahrzeugs stecken geblieben war.

Ein zufällig an der Einsatzstelle vorbeikommender Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe übernahm die Erstversorgung. Drei beteiligte Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert, die beiden anderen konnten vor Ort verbleiben.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Fahrbahn in diesem Bereich vollständig gesperrt. Die Fahrzeugbatterien wurden abgeklemmt und die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Zum Abschluss der Maßnahmen wurde die Fahrbahn von Trümmerteilen und Glasscherben gereinigt.

Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach rund 90 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 19:22 Uhr zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Oberhöh" alarmiert. Eine Person war seit dem Vortag nicht mehr gesehen worden, zudem waren die Rollläden geschlossen. Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, wurde die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet. Die Person wurde anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Nach der Durchführung einer Tragehilfe für den Rettungsdienst konnte der Einsatz nach rund 60 Minuten beendet werden.

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