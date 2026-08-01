Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Amtshilfe für die Polizei

Schwelm (ots)

Am frühen Samstagmorgen (01.08.2026) um 01:44 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Unterstützung der Polizei in Zusammenhang mit einem SEK-Einsatz alarmiert.

Während des Polizeieinsatzes standen die Kräfte in Bereitstellung, um mögliche Verletzte versorgen zu können. Im Zusammenhang mit dem Einsatz wurden 2 Personen rettungsdienstlich untersucht und betreut, beide mussten aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten oder Betroffenen, so dass der Einsatz in den frühen Morgenstunden ohne weitere Tätigkeiten beendet werden konnte.

Vor Ort bzw. in einem Bereitstellungsraum waren der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des EN-Kreises, der Leitende Notarzt des EN-Kreises, ein Einsatzleitwagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und ein Krankentransportwagen mit insgesamt 12 Einsatzkräften. Weitere Feuerwehrkräfte standen in der Feuer- und Rettungswache in Bereitstellung. Einsatzende war gegen 04:45 Uhr.

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