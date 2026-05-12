Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Zollfahndung Essen Rekordzahlen und konsequentes Vorgehen gegen organisierte Kriminalität im Jahr 2025/Betäubungsmittelkriminalität verdoppelt/Rekordwert von über 27 Tonnen Drogen sichergestellt

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Essen/Duisburg/Münster/Dortmund/Moers/Düsseldorf/Aachen/Köln/Kleve/Nordhorn/Bad Bentheim/Oldenburg/Osnabrück/Sauerland/NRW/Emsland (ots)

Zollfahndungsamt Essen - Rekordzahlen und konsequentes Vorgehen gegen organisierte Kriminalität im Jahr 2025

- Betäubungsmittelkriminalität verdoppelt, - Rekordwert von über 27 Tonnen Drogen sichergestellt

"Im Jahr 2025 erzielte das Zollfahndungsamt Essen bedeutende Erfolge bei der Bekämpfung internationaler Schmuggelnetzwerke und Steuerhinterziehung und leistete damit einen wesentlichen Beitrag bei der Bekämpfung der schweren strukturellen und organisierten Kriminalität durch die Zollverwaltung." Regierungsdirektorin Carolin Müller, Vertreterin der Leitung des Zollfahndungsamtes Essen, hob die Rolle der Behörde als wichtige Ermittlungsinstanz im Kampf gegen schwere strukturelle und organisierte Finanz- und Zollkriminalität in NRW und darüber hinaus hervor. Diese Erkenntnisse wurden heute in den Jahresergebnissen veröffentlicht.

"Mit über 11.000 eingeleiteten Ermittlungsverfahren - mehr als die Hälfte aller bundesweiten Zollfahndungsverfahren - konnte die Behörde ihre Schlüsselrolle im Bereich der Bekämpfung von Betäubungsmittel- und Verbrauchsteuerkriminalität, Schmuggel und Finanzdelikten erneut unter Beweis stellen", führt die Behördenleitung weiter aus.

Klare Schwerpunkte - gezielte Wirkung

Die Ermittlungen konzentrierten sich auf Betäubungsmittelkriminalität, Verbrauchsteuern, Schmuggel, Produktpiraterie sowie Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Von 25 Verfahren im Bereich der organisierten Kriminalität betrafen allein 19 die Bereiche Tabak- und Rauschgiftkriminalität.

"Die Ergebnisse zeigen klar: Wir gehen entschlossen gegen internationale Schmuggelstrukturen, Steuerhinterziehung und organisierte Kriminalität vor", erklärt Regierungsdirektorin Carolin Müller, Vertreterin der Behördenleitung. "Das Zollfahndungsamt Essen leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur inneren Sicherheit und zur Sicherung staatlicher Einnahmen."

Rekord bei Drogen

Die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität markiert einen Schwerpunkt mit deutlichen Zuwächsen:

- Verdopplung der Ermittlungsverfahren - Verfünffachung der sichergestellten Gesamtmenge auf über 27 Tonnen

Besonders hervorzuheben ist die Sicherstellung von rund 23 Tonnen Cannabis. Trotz geänderter Rechtslage bleibt die illegale Einfuhr ein zentraler Schwerpunkt der Strafverfolgung. Ein Großteil der Sendungen wurde über internationale Post- und Frachtwege eingeführt.

Auch bei synthetischen Drogen wurden erhebliche Mengen festgestellt, darunter Amphetamin, Methamphetamin sowie neue psychoaktive Stoffe in deutlich gestiegenem Umfang.

Schlag gegen organisierte Steuerkriminalität

Im Deliktsbereich Verbrauchsteuern sind die Ermittlungszahlen zum Vorjahr konstant geblieben. Die Menge der sichergestellten Zigaretten hat sich jedoch mehr als verdoppelt. Hintergrund ist die Aushebung eines illegalen Zigarettenherstellungsbetriebs im März 2025 in Düsseldorf. Die Anlage von industriellem Ausmaß umfasste Lager- und Produktionsstrukturen. Hier wurden 32 Millionen Zigaretten sichergestellt. Der Steuerschaden wird auf etwa 54 Millionen Euro ge-schätzt. Weitere Informationen finden Sie unter Pressemitteilungen auf www.zoll.de.

Parallel dazu gewinnt die Bekämpfung von Steuerverstößen im Zusammenhang mit E-Zigaretten und sogenannten Substituten weiter an Bedeutung. Die Zahl entsprechender Ermittlungsverfahren ist deutlich angestiegen.

Zölle und Wirtschaftskriminalität: Fokus auf Antidumping

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bereich Zölle und Wirtschaftskriminalität. Die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit Antidumpingmaßnahmen der Europäischen Union blieb auf konstant hohem Niveau. Die Ermittlungszahlen bewegten sich auf dem Niveau des Vorjahres und unterstreichen die anhaltende Relevanz dieses Deliktsbereichs. Ziel ist es insbesondere, Wettbewerbsverzerrungen durch Umgehung von Einfuhrabgaben konsequent zu unterbinden und faire Marktbedingungen zu sichern.

Zunahme bei Waffen und Pyrotechnik

Im Bereich der Verbote und Beschränkungen zeigt sich eine veränderte Lageentwicklung:

- Deutlicher Anstieg bei Ermittlungen wegen Waffenkriminalität - Mehr als 47.000 sichergestellte pyrotechnische Gegenstände

Insbesondere der internationale Onlinehandel trägt zur Verfügbarkeit verbotener oder erlaubnispflichtiger Produkte bei.

Geldwäsche und Abschöpfung im Visier

Trotz des Trends zu bargeldlosen Zahlungen bleibt Bargeld ein zentrales Mittel krimineller Gruppen. 2025 konnten fast neun Millionen Euro im Rahmen von 221 Geldwäscheverfahren gesichert werden. Zusätzlich konnten im Rahmen der Vermögensabschöpfung rund zehn Millionen Euro eingezogen werden. Das Motto bleibt: Straftaten dürfen sich nicht lohnen.

Transparenz und Information

Die detaillierten Jahresergebnisse finden Sie in der ebenfalls veröffentlichten Datei "ZFA Essen - Jahresstatistik 2025".

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell