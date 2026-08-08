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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Wasserrohrbruch in Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 07.08.2026, um 13:09 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Kölner Straße alarmiert, dort war es zu einem Wasserrohrbruch im Bereich des Bürgersteiges gekommen. Die fünf, mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte sperrten den Bürgersteig und die angrenzende Fahrspur. Es wurden zwei Gebäude auf Wassereintritt kontrolliert. Der Wasserversorger schieberte die betroffene Leitung ab. Für die Feuerwehr endete dieser Einsatz um 14:11 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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