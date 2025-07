Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug in Geldinstitut

Oldenburg (ots)

In den Abendstunden des 04.07.2024 kam es zu einer Betrugsstraftat in einem Geldinstitut in der Oldenburger Innenstadt mit einer Gesamtschadenssumme von 18.950 Euro. Die Ermittler suchen nun mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der bislang unbekannte Täter mit dem Wissen eines weiteren identifizierten Täters von einem dafür eigens angelegten Privatkonto in zwei Fällen Bargeld abhob, um so Taterträge aus Betrugsstraftaten zum Nachteil mehrerer Privatpersonen zu sichern.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der abgebildeten Person, die sich auf dem Lichtbild der Überwachungskamera befindet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441 - 790 7262 entgegen.

