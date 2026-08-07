Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 19. Nordsee Man/Woman-Triathlon in Wilhelmshaven - Polizei begleitet Großveranstaltung

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 08.08.2026, und Sonntag, den 09.08.2026, findet in Wilhelmshaven der 19. Nordsee Man/Woman-Triathlon des TSR Olympia Wilhelmshaven e. V. statt.

Die Veranstaltung umfasst die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen sowie für Schülerinnen und Schüler einen Duathlon. Darüber hinaus wird ein Para-Triathlon ausgetragen. Start, Ziel und Wechselzone befinden sich am Pumpwerk.

Nach Angaben des Veranstalters werden rund 1.100 Sportlerinnen und Sportler erwartet. Zur Koordination der Veranstaltung richtet der Veranstalter im Gebäude des Pumpwerks ein Lagezentrum ein.

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland begleitet die Veranstaltung mit Einsatzkräften der Verfügungseinheit sowie weiteren Kräften der Polizeiinspektion und der Wasserschutzpolizei. Sie sorgt für einen sicheren Ablauf und führt die erforderlichen Verkehrslenkungs- und Sperrmaßnahmen entlang der Wettkampfstrecken durch.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden, die eingerichteten Sperrungen und Umleitungen zu beachten sowie den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Insbesondere entlang der Wettkampfstrecken ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünscht die Polizei Wilhelmshaven/Friesland einen erfolgreichen Wettkampf, faire Bedingungen und vor allem eine sichere und unfallfreie Veranstaltung.

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