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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2026, gegen 17:40 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 35-jähriger Mann insgesamt sieben Flaschen Shampoo sowie drei Packungen löslichen Kaffee in einen mitgeführten Rucksack. Der Mann wurde dabei von einem Ladendetektiv beobachtet und nach dem Passieren des Kassenbereichs angesprochen. Als der Beschuldigte flüchten wollte, konnte ihn der Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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