Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2026, gegen 17:40 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 35-jähriger Mann insgesamt sieben Flaschen Shampoo sowie drei Packungen löslichen Kaffee in einen mitgeführten Rucksack. Der Mann wurde dabei von einem Ladendetektiv beobachtet und nach dem Passieren des Kassenbereichs angesprochen. Als der Beschuldigte flüchten wollte, konnte ihn der Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

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