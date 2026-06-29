Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baumholder - Warnung vor Betrugsmasche, Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Baumholder (ots)

Am heutigen Nachmittag, den 29.06.2026 gingen mehrere Meldungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten/innen bei der Polizei in Baumholder ein. In allen Fällen wurde die Betrugsmasche erkannt und es ist kein Schaden entstanden.

Es wurden insbesondere Senioren/innen Opfer der Anrufe. Die Betrüger erfinden Geschichten, um ihr Gegenüber massiv unter Druck zu setzen, um so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Die Masche ist oft die Gleiche: Mit geschickter Gesprächsführung bringen die Täter ihre Opfer dazu, ihr Hab und Gut an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben. So habe die "Polizei" aktuell einen Verbrecher festgenommen. Bei ihm sei ein Zettel mit der Anschrift der/des Angerufenen aufgefunden worden. Die Wertsachen müssten nun bei der Polizei in "Sicherheit" gebracht werden.

Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Verhaltenstipps Ihrer Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch.

- Falls eine Telefonnummer im Display erscheint, notieren Sie sich diese.

- Benutzen Sie bei einem Rückruf, wenn möglich, ein anderes Telefon. Sie können sich aber auch gerne an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden.

- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu erkundigen. Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle selber aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern selber.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

- Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

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