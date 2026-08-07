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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt im Vareler Hafen - Zeugen gesucht

Varel (ots)

In der Nacht vom 03.08.2026 auf den 04.08.2026 versuchten bislang unbekannte Täter, die Eingangstür eines Marktes im Vareler Hafen gewaltsam aufzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Es entstand Sachschaden an der Eingangstür.

Die Polizei Varel hat die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Vareler Hafens beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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