Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2026, gegen 21:45 Uhr, kam es in der Salzastraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten eine 29-jährige Frau und eine 27-jährige Frau in eine Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits soll die 29-Jährige ihr Gegenüber mehrfach geschlagen und geschubst sowie an den Haaren gezogen haben. Die 27-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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