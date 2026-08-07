POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven/Friesland (ots) - Am 13.08.2026 enden in Niedersachsen die Sommerferien. In wenigen Tagen werden in Wilhelmshaven zahlreiche Kinder eingeschult. Ab dem 17.08.2026 sind viele Erstklässler erstmals eigenständig auf dem Schulweg unterwegs. Gerade Schulanfänger gehören zu den besonders schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmern. Für sie stellt der Straßenverkehr eine große Herausforderung dar. Kinder können Geschwindigkeiten und Entfernungen noch nicht ...

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