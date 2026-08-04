Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung nach Streit über freilaufenden Hund
Schortens (ots)
Am Sonntagabend, den 02.08.2026, kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich der Moorsumer Straße in Schortens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 30-jährigen Frau und einem 71-jährigen Mann.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit über einen nicht angeleinten Hund in einem Bereich, in dem Leinenpflicht besteht. Im weiteren Verlauf soll der 71-Jährige die Frau körperlich angegriffen haben.
Die Polizei leitete gegen den 71-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die geltende Leinenpflicht ein.
Gegen die 30-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.
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