PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Streit über freilaufenden Hund

Schortens (ots)

Am Sonntagabend, den 02.08.2026, kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich der Moorsumer Straße in Schortens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 30-jährigen Frau und einem 71-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit über einen nicht angeleinten Hund in einem Bereich, in dem Leinenpflicht besteht. Im weiteren Verlauf soll der 71-Jährige die Frau körperlich angegriffen haben.

Die Polizei leitete gegen den 71-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die geltende Leinenpflicht ein.

Gegen die 30-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 13:01

    POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis nach Manipulation eines Kleinkraftrades

    Jever (ots) - Am Sonntag, den 02.08.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 14:30 Uhr einen 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in der Jeverschen Straße im Wangerland. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der Jugendliche an, die Geschwindigkeitsdrossel seines Fahrzeugs entfernt haben zu lassen. Dadurch erreichte das Kleinkraftrad eine bauartbedingte ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 08:42

    POL-WHV: Versuchter Ladendiebstahl in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, den 03.08.2026, gegen 19:45 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem versuchten Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen legte ein bislang unbekannter Mann mehrere hochpreisige Spirituosen in einen mitgeführten Einkaufswagen. Der Tatverdächtige wurde hierbei durch einen Ladendetektiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren