Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Streit über freilaufenden Hund

Schortens (ots)

Am Sonntagabend, den 02.08.2026, kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich der Moorsumer Straße in Schortens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 30-jährigen Frau und einem 71-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit über einen nicht angeleinten Hund in einem Bereich, in dem Leinenpflicht besteht. Im weiteren Verlauf soll der 71-Jährige die Frau körperlich angegriffen haben.

Die Polizei leitete gegen den 71-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die geltende Leinenpflicht ein.

Gegen die 30-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

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