Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Ladendiebstahl in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, gegen 19:45 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem versuchten Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen legte ein bislang unbekannter Mann mehrere hochpreisige Spirituosen in einen mitgeführten Einkaufswagen. Der Tatverdächtige wurde hierbei durch einen Ladendetektiv beobachtet.

Als sich ein Mitarbeiter dem Mann näherte, ließ dieser den Einkaufswagen mit dem Diebesgut im Ausgangsbereich des Marktes zurück und flüchtete zu Fuß. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 20 Jahre alt

- ca. 180 cm groß - schlanke Statur - weiße Hautfarbe - schwarzes T-Shirt - kurze Jeanshose - Sneaker Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes oder zu seiner Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

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