Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Messerstecher weggesperrt

Apolda (ots)

Am Freitag, 03.07.2026 kam es in den Abendstunden in Apolda, Straße des Friedens vor einem Getränkemarkt zu einer schweren Gewalttat. Aus bisher unbekannten Gründen stach hier ein unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehender 33 Jahre alter Deutscher mit einem Klappmesser mehrmals auf einen 36 Jahre alten deutschen Mann ein und verletzte diesen schwer am Hals und Schultern. Der Geschädigte wurde mit seinen lebensbedrohlichen Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Beamte der PI Apolda nahmen den Täter noch am Tatort fest. Das von ihm genutzte Messer konnte noch in Tatortnähe aufgefunden werden. In der weiteren Folge nahm die Kriminalpolizei Jena die Tatortarbeit auf und der Täter kam zunächst im Polizeigewahrsam unter. Am Folgetag wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Dem Opfer geht es den Umständen entsprechend gut, eine Lebensgefahr besteht nicht mehr.

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