Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis nach Manipulation eines Kleinkraftrades

Jever (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 14:30 Uhr einen 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in der Jeverschen Straße im Wangerland.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der Jugendliche an, die Geschwindigkeitsdrossel seines Fahrzeugs entfernt haben zu lassen. Dadurch erreichte das Kleinkraftrad eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von etwa 45 km/h.

Da der 16-Jährige lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war und diese nicht zum Führen des manipulierten Fahrzeugs ausreichte, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Polizei weist darauf hin, dass technische Veränderungen an Kleinkrafträdern oder Mofas zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen können. Zudem kann sich der Fahrer strafbar machen, wenn die vorhandene Fahrerlaubnis für das veränderte Fahrzeug nicht ausreicht. Auch der Versicherungsschutz kann im Schadensfall entfallen.

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