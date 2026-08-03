Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Watt en Schlick Festival 2026 verläuft weitgehend störungsfrei

Varel/Dangast (ots)

Vom 31.07.2026 bis zum 02.08.2026 fand im Vareler Ortsteil Dangast das diesjährige Watt en Schlick Festival statt. Rund 7.000 Besucherinnen und Besucher feierten an den drei Veranstaltungstagen bei einem abwechslungsreichen Musikprogramm mit Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Genres. Trotz des hohen Besucheraufkommens verlief das Festival aus polizeilicher Sicht insgesamt friedlich. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung wurden lediglich zwei Straftaten registriert. Im Rahmen einer Abfahrtskontrolle stellten Polizeibeamte bei einem 16-jährigen Festivalbesucher fest, dass dieser ein Kleinkraftrad ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Zudem war an dem Fahrzeug ein unzutreffendes Kennzeichen angebracht. In einem weiteren Fall wurde ein E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum ohne den erforderlichen Versicherungsschutz geführt. Aufgrund eines aufziehenden Gewitters wurde am Freitag vorsorglich ein Einlassstopp von rund 30 Minuten ausgesprochen. Nach Abzug der Gewitterfront konnte die Veranstaltung ohne weitere Einschränkungen fortgesetzt werden. Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz. Das rücksichtsvolle Verhalten der Besucherinnen und Besucher sowie die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen trugen maßgeblich zu einem sicheren und störungsfreien Festivalverlauf bei.

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