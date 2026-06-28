Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 26.06.-28.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 26.06.2026

Illegales Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis unter BtM-Einfluss, Pflichtversicherungsverstoß

Wilhelmshaven- In der Rheinstraße 104 wird am Freitagabend um 21.30 Uhr ein Rollerfahrer durch eine Polizeistreife festgestellt, der sich einer Kontrolle durch Flucht entzieht. Im Rahmen einer Fahndung im Nahbereich kann das Fahrzeug abgestellt aufgefunden werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer hielt sich verborgen in der Nähe auf. Wie im Rahmen der weiteren Überprüfung festgestellt, ist der 34-jährige Wilhelmshavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das durch ihn geführte Fahrzeug war nicht pflichtversichert. Weiterhin werden betäubungsmittelbedingte Auffälligkeiten bei dem jungen Mann festgestellt, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Wilhelmshavener untersagt. Gegen ihn sind Verfahren wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet worden.

Freitag, 26.06.2026

Unfallflucht nach Auffahrunfall

Wilhelmshaven- Am Freitagmittag, gegen 13.00 Uhr, ereignet sich auf der Oldenburger Straße (B 210), Abbiegespur zur Peterstraße, ein Auffahrunfall. Der Verursacher fährt auf das an der Ampel stehende Fahrzeug auf und verursacht Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Als die 37-jährige Geschädigte des Verkehrsunfalles die Polizei hinzuziehen möchte, entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Hinweise zur Aufklärung des Unfallgeschehens unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven.

Freitag, 26.06.2026

Versuchter Einbruch in Wohnung

Wilhelmshaven- In der Peterstraße in Wilhelmshaven kam es am späten Freitagnachmittag zu einem Versuch eine Wohnungstür aufzubrechen. Es wurden Beschädigungen am Schließzylinder der Wohnungstür festgestellt. Den unbekannten Tätern gelang es allerdings nicht in die Wohnung zu kommen. Der Schließzylinder war derart beschädigt, dass dieser durch einen Schlüsseldienst getauscht werden musste. Zeugen, die Beobachtungen zum geschilderten Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen - 04421-9420

Samstag, 27.06.2026

Trunkenheit im Verkehr

Wilhelmshaven- Am Samstagabend, um 21:35 Uhr, wird ein E-Scooterfahrer im Bereich Am Wiesenhof fahrend festgestellt, der zuvor durch Zeugen fahrend gesehen wurde. Die feststellenden Polizeibeamten kontrollieren den 39-jährigen Wilhelmshavener und bemerken, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Alkoholkonzentration von 2,60 Promille. Der 39-jährige wurde dem Klinikum Wilhelmshaven zwecks Entnahme einer Blutprobe zugeführt. Es wird wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann ermittelt. Nach Abschluss aller Maßnahmen musste der Mann sogar dem Polizeigewahrsam zugeführt werden.

Sonntag, 28.06.2026

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven - In der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven wird in der Nacht zu Sonntag ein 15-jähriger E-Scooterfahrer durch eine Funkstreife der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass der durch den 15-jährigen geführte E-Scooter deutlich schneller als die erlaubten 20 km/h fährt. Ermittelt wurde ein Wert von 35 km/h. Gegen den jungen Wilhelmshavener wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Sonntag, 28.06.2026

Trunkenheit im Verkehr

Wilhelmshaven- Durch einen Zeugen wird am Sonntag um 01.00 Uhr mitgeteilt, dass ein Pkw auf der Papingastraße in Wilhelmshaven in einer Schlangenlinie geführt werden soll. Eine umgehend eingesetzte Funkstreife der Wilhelmshavener Polizei kann das betreffende Fahrzeug in der Edo-Wiemken-Straße feststellen und anhalten. Die 50-jährige Fahrzeugführerin weist sich ordnungsgemäß im Rahmen der Kontrolle aus. Aufgrund der Wahrnehmung von Alkoholgeruch wir bei der 50-jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt, der ein Ergebnis von 1,72 Promille zeigt. Die Frau wurde der Polizeidienststelle zur Durchführung einer Blutentnahme zugeführt. Der Führerschein der 50-jährigen wurde sichergestellt. Auf die Frau kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Fortan darf sie keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen.

Sonntag, 28.06.2026

Straßenverkehrsgefährdung alkoholbedingt

Wilhelmshaven - Am Sonntag gegen 01:20 Uhr befährt ein 29-jähriger Mann die Börsenstraße in Richtung Virchowstraße. Im Einmündungsbereich kollidiert der Mann mit einem Laternenmast und versucht sich anschließend mit seinem Beifahrer von der Unfallstelle zu entfernen. In der Nähe befindliche Polizeibeamte können die beiden noch in unmittelbarer Nähe zum Unfallort stoppen und kontrollieren, nachdem zuvor die Kennzeichen vom Pkw und persönliche Dokumente aus dem Pkw entfernt wurden. Zeugen beobachteten das an die Polizei berichtete Unfallgeschehen. Bei dem Fahrzeugführer wird Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Alkoholkonzentration von 2,19 Promille. Dem 29-jährigen ist im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden. Außerdem ist er dort wegen seiner unfallbedingten Kopfverletzung untersucht worden. Das nicht unerheblich im Frontbereich beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, da sich auch sein 35-jähriger Beifahrer bei dem Unfall leicht verletzte.

Sonntag, 28.06.2026

Unfall unter Alkoholeinfluss

Wilhelmshaven - Am 28.06.2026, um 04.07 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Friedrich-Paffrath-Straße. Der Fahrer kommt vor dem Kreuzungsbereich auf regennasser Fahrbahn mit seinem Pkw alleinbeteiligt ins Schleudern und prallt gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Unfallfahrer wird eine Alkoholbeeinflussung bemerkt. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des 27-jährigen beschlagnahmt. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Auf den jungen Mann kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Ab sofort ist ihm das Führern fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt.

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