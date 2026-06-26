Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hohe Temperaturen: Polizei warnt vor lebensgefährlicher Hitze in Fahrzeugen

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Die Polizei weist angesichts der für die kommenden Tage angekündigten hohen Temperaturen eindringlich auf die erheblichen Gefahren hin, die von aufgeheizten Fahrzeugen ausgehen.

Bereits nach wenigen Minuten kann sich der Innenraum eines in der Sonne abgestellten Fahrzeugs auf lebensgefährliche Temperaturen aufheizen - selbst dann, wenn die Außentemperatur vergleichsweise moderat erscheint oder ein Fenster einen Spalt geöffnet ist. Bei den derzeit vorhergesagten sommerlichen Temperaturen können im Fahrzeuginneren innerhalb kurzer Zeit deutlich über 50 Grad Celsius erreicht werden. Besonders gefährdet sind Kinder und Tiere. Ihr Körper kann die Hitze deutlich schlechter regulieren als der eines gesunden Erwachsenen. Bereits ein kurzer Aufenthalt in einem verschlossenen Fahrzeug kann zu Kreislaufversagen, Hitzschlag oder lebensbedrohlichen gesundheitlichen Schäden führen.

Die Polizei appelliert daher:

- Lassen Sie Kinder oder Tiere niemals - auch nicht für wenige Minuten - allein in einem geparkten Fahrzeug zurück. - Nehmen Sie bei jedem Verlassen des Fahrzeugs alle Mitfahrenden mit. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst im Schatten ab. Bedenken Sie jedoch, dass sich auch dort der Innenraum stark aufheizt. - Sollten Sie ein Kind oder ein Tier in einem offensichtlich überhitzten Fahrzeug bemerken und eine akute Gefahr erkennen, verständigen Sie umgehend den Notruf.

Ein kurzer Einkauf oder eine vermeintlich schnelle Erledigung können ausreichen, damit aus einem harmlosen Moment eine lebensbedrohliche Situation wird. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden, aufmerksam zu sein und im Zweifel lieber einmal mehr Hilfe zu holen.

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