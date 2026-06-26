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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Streit um freilaufenden Hund in Schortens

Schortens (ots)

Am 25.06.2026, gegen 12:40 Uhr, kam es im Ortsteil Glarum in Schortens zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 72-jährigen Frau und einer 29-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Frauen aufgrund eines nicht angeleinten Hundes in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die 72-Jährige ihrer Kontrahentin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die 29-Jährige erlitt hierdurch Kopfschmerzen, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die 72-Jährige entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit, konnte im Rahmen der Ermittlungen jedoch festgestellt werden. Im weiteren Verlauf soll die 29-Jährige die 72-Jährige beleidigt haben. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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