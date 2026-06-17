Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.06.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es im Bereich der Bushaltestelle an der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 45-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die Frau den Mann mit einer Holzplanke geschlagen haben. Zudem wurde die Jacke des Geschädigten beschädigt. Darüber hinaus soll die Beschuldigte den Mann beleidigt haben. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

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