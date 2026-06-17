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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.06.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es im Bereich der Bushaltestelle an der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 45-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die Frau den Mann mit einer Holzplanke geschlagen haben. Zudem wurde die Jacke des Geschädigten beschädigt. Darüber hinaus soll die Beschuldigte den Mann beleidigt haben. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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