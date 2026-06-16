Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss in Sande festgestellt

Sande (ots)

In der Nacht zum 16.06.2026 stellten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Jever in Sande zwei Fahrzeugführer fest, die mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen hatten.

Gegen 00:10 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Hauptstraße ein Pkw aufgrund seiner auffälligen Fahrweise und zeitweise erhöhter Geschwindigkeit auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle im Tideweg ergaben sich bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Urinvortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Etwa eine Stunde später, gegen 01:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte im Bereich der Hauptstraße und Dollstraße den Fahrer eines Kleinkraftrades. Auch bei dem 35-jährigen Mann wurden Anzeichen einer möglichen Beeinflussung festgestellt. Er räumte gegenüber den Einsatzkräften den Konsum von Cannabis ein. Zur Beweissicherung wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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